Wasserski-Festspiele am Salmsee in Steyregg

Der Salmsee in Steyregg ist am 14. und 15. Juli wieder Treffpunkt der internationalen Wasserskisportler. Nach zwei Jahren in Fischlham kehrt das Event als zweiter Stopp einer vier Stationen umfassenden World Tour nach Steyregg zurück.

Der "Salmsee-Cup" wird dabei den Teilnehmern alles in Sachen Vielseitigkeit abverlangen. Die Athleten müssen ihr Können in drei Disziplinen, nämlich Slalom, Trick und Springen, unter Beweis stellen. Die Wertung erfolgt dann aus der Kombination der Ergebnisse in allen drei Kategorien.

Das Teilnehmerfeld ist laut Organisatorin Britta Grebe-Llewellyn hochkarätig. Auch ihr Sohn Dorien, amtierender Weltmeister, Weltrekordhalter und zweifacher Gewinner der österreichischen Events in den Vorjahren, wird wieder mit dabei sein. "Österreich ist immer mein Highlight unserer World Tour und besonders heuer, wo wir wieder am großartigen Salmsee in Steyregg sind", sagt der 26-jährige Wasserskisportler, der erblich durch Mama Britta (zehn EM-Titel, zwei WM-Titel und vier Weltrekorde) und Papa Jaret (neunfacher Weltmeister) entsprechend "vorbelastet" ist und für Kanada antritt. Für Österreich wird unter anderem Alexander Gschiel am Start sein.

