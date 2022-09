Wasserrettung: Stützpunkt wird neu gebaut

Die Linz AG hat deshalb in den vergangenen Wochen mehrere Optionen geprüft. Angesichts der beengten Raumverhältnisse und der hohen Sanierungskosten (220.000 Euro) ist nun die Entscheidung für einen Neubau am derzeitigen Standort gefallen, informiert Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider. Der derzeitige Stützpunkt befindet sich in einem im Jahr 1973 errichteten Gebäude der Linz AG.

Mit dem neuen Gebäude, das in nachhaltiger Holzbauweise errichtet werden soll, würden vor allem die Platzverhältnisse verbessert, heißt es weiter. So kann damit etwa Platz für die optimale Unterbringung des Rettungsbootes geschaffen werden. Die Investitionskosten für den neuen Stützpunkt liegen bei 450.000 Euro. Die Vorarbeiten wurden bereits eingeleitet, geplant ist, den Neubau bis zum Saisonbeginn 2023 fertigzustellen.