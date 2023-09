Wasserbucht am Jahrmarktgelände: "Kosten müssen auf den Tisch"

Der nächste Sommer neigt sich dem Ende zu, verändert hat sich das Urfahraner Jahrmarktgelände aber auch heuer nicht. Zuletzt hatte Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) wie berichtet das Jahr 2024 als Startpunkt für die Begrünung und teilweise Entsiegelung des Areals ausgerufen.

Eine konkrete Investitionssumme nannte Prammer bei dieser Ankündigung Anfang August allerdings nicht, klar ist aber, dass die umstrittene Wasserbucht nicht Teil der künftigen Planungen sein wird. SPÖ und FPÖ hatten sich zuvor aus Kostengründen dafür ausgesprochen, diese außen vor zu lassen.

Anfrage an Planungsstadtrat

Gemeinderätin Victoria Langbauer will nun, dass der Stand der Planungen und die tatsächlichen Kosten auf den Tisch gelegt werden. Sie stellt im Gemeinderat am 21. September eine entsprechende Anfrage an Prammer. "Wir wissen gar nicht, wie viel das Projekt mit Donaubucht tatsächlich kosten würde", kritisiert die VP-Politikerin, "wir wissen auch nicht, was konkret geplant wäre. Was wir wissen, ist, dass Planungskosten für das Projekt beschlossen wurden. Nun soll es einen Folgeauftrag an die Architekten geben – aber auch darüber wissen wir bisher nichts."

Langbauer erneuert die Forderung, die Wasserbucht doch umzusetzen, diese würde das Areal attraktiver machen und die Hitzeproblematik entschärfen, ist sie überzeugt.

