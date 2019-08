Was macht eine Brücke mitten im Feld?

Was macht sie da? Sie wartet auf ihren Einsatz. Am Montag wird das Bauwerk von einem Kran an seinen Bestimmungsort gehoben. Derzeit entsteht nahe der Regattastrecke ein neuer Übergang über die Rodl. Den ersten großen Einsatz wird sie bei der Ruder-Weltmeisterschaft von 24. August bis 1. September haben. Dabei soll sie den bis zu 50.000 Besuchern den Zugang zur Regattastrecke erleichtern.

