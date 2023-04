Was macht der Lainer mit zwei Musikern?

Günther Lainer kennt man als Unterhalter, als Mann mit gepflegtem Humor, was er an unterschiedlichsten Plätzen schon bewiesen hat. Was also will der Kabarettist mit zwei Männern, denen man eher den Ernst des künstlerischen Seins zuschreibt, an seiner Seite? Was haben Komponist und Musiker Thomas Mandel, der gerne improvisiert, und Gitarrist Daniel Oman, der von Barock bis Jazz musikalisch vor nichts zurückschreckt und ein Verbindender ist, das dem Kabarettisten fehlt?

Wer Antworten auf diese Fragen haben will, sollte sich am 20. April in die Tribüne Linz, das Theater am Südbahnhofmarkt, begeben, wenn die drei Herren "MischMasch" offerieren. Das bedeutet: "Kurzes, Langes, Ironisches, Sinnvolles und Sinnloses und das direkt auf den Punkt gebracht." Kabarett trifft auf Lesung, Musik auf Jonglage und Improvisation ist nicht nur vorgesehen, sondern fast schon verpflichtend. Man darf gespannt sein auf Lainer und seine Hausband.

Dass es diese Kombination gibt, ist in gewisser Weise dem Zaubertaler Kulturverein zu verdanken. Dort schwingt Thomas Mandel als Obmann das organisatorische Zepter. Vor mehr als fünf Jahren begab es sich, dass guter Rat teuer oder Not am Mann war, wie man es auch sehen mag, als eine Veranstaltung nicht durchgeführt werden konnte. "Wir sind eingesprungen", erinnert sich Lainer an den Anruf von Mandel, ob er sich nicht vorstellen könnte, etwas mit ihm zu machen. An Daniel Oman kam die idente Anfrage und so standen die drei auf der Bühne und trugen jeder seinen kreativen Part zum Gelingen eines unterhaltsamen Abends bei. Es war ein "MischMasch", der so gut ankam, dass das Trio in den folgenden Jahren immer wieder bei "internen Anlässen" auftrat. In der Tribüne gibt es also keine Premiere, aber den ersten öffentlichen Auftritt, wie Lainer sagt.

Zu sehen sie drei am 20. und am 26. April in der Tribüne, Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Karten: 0699/11 399 844.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

