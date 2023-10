Was eine Neuhofner Delegation im Tito-Bunker macht

Er ist etwa 70 Kilometer von der bosnischen Stadt Gornji Vakuf-Uskoplje entfernt und war bis zum Zerfall Jugoslawiens Staatsgeheimnis: der Tito-Bunker. Im Falle eines Atomkriegs hätten hier der jugoslawische Staatschef Josip Broz Tito und bis zu 350 Mitglieder aus seinem inneren Kreis Unterschlupf gefunden.

Vor Kurzem hat eine Delegation aus Neuhofen an der Krems den Bunker besucht. „Das war schon interessant, man geht in den Berg hinein und ist in einem abgeschlossenen System“, erzählt Bürgermeisterin Petra Baumgartner (VP).

Innenansicht aus dem Tito-Bunker. Bild: Gemeinde Neuhofen/Krems

Partnerschaft seit 2014

Hintergrund sind aber nicht etwa Bunkerbaupläne in Neuhofen, sondern eine seit 2014 bestehende Partnerschaft mit der zentralbosnischen Stadt Gornji Vakuf-Uskoplje. Diese liegt circa 120 Kilometer östlich von Sarajewo und hat 22.000 Einwohner. Zahlreiche Neuhofner haben dort ihre Wurzeln, die Gemeinde unterstützt die Partnerstadt seit Jahren, hat ein altes Feuerwehrauto gespendet oder Computer. Im Frühjahr waren die bosnischen Freunde in Neuhofen und haben das Altstoffsammelzentrum besichtigt.

Die Neuhofener Delegation wurde herzlich von den Amtskollegen empfangen. Bild: Gemeinde Neuhofen/Krems

Am Montag wurde die Delegation von Bürgermeister Sead Causevic empfangen, der geschafft hat, dass die Menschen, die einst gegeneinander gekämpft haben, nun gemeinsam am Wiederaufbau arbeiten.

Die Neuhofener Vizebürgermeisterin Gertraud Eckerstorfer (li.) und Bürgermeisterin Petra Baumgartner (re.) überreichten ihrem Amtskollegen dem Bürgermeister von Gornji Vakuf-Uskoplje Sead Causevic ein Gastgeschenk Bild: Gemeinde Neuhofen/Krems

