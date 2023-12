Was die Stadtbahn-Einigung für die neuen Linzer O-Busse bedeutet

Mit der Einigung der Stadt Linz und dem Land über die Finanzierungsmodalitäten für die Stadtbahn gibt es eine auch für das neue Linzer O-Bus-Angebot. Dieses ist ebenfalls Teil der am Montag präsentierten Vereinbarung. Wie berichtet wird sich das Land zu 40 Prozent bzw. maximal 23,7 Millionen Euro an dem Linzer Nahverkehrsprojekt beteiligen. Rund 60 Millionen Euro an Gesamtkosten sind dafür veranschlagt. Im Gegenzug dazu beteiligt sich die Stadt mit 7,5 Prozent bzw. maximal 50 Millionen Euro an