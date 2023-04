Was die Linzer Wälder zur klimaneutralen Stadt beitragen

18 Prozent und damit 1724 Hektar der Linzer Stadtfläche sind bewaldet. 500 Hektar besagter Wälder befinden sich im Besitz der Stadt selbst. Bürgermeister Klaus Luger (SP) strich bei der heutigen Pressekonferenz hervor, dass die Wälder nicht nur eine große Bedeutung für die Lebens- und Freizeitqualität hätten, sondern auch eine wichtige Funktion erfüllen, wenn es darum gehe als Stadt bis 2040 klimaneutral zu werden.

Das Potenzial der stadteigenen Wälder als "wichtige Kohlenstoffspeicher" soll nun mit dem Projekt "Kohlenstoffmanagement in den Wäldern der Stadt Linz" erhoben werden. Die Stadt kooperiert dafür mit der Universität für Bodenkultur Wien. Die Finanzierung erfolgt mit 45.000 Euro über den städtischen Klimafonds.

"Uns interessiert, in welchem Ausmaß diese Speicherung von Kohlenstoff heute bereits stattfindet und welchen zukünftigen Stellenwert das waldbauliche Kohlenstoffmanagement in unserem Klimaneutralitätskonzept einnehmen kann“, sagt Klimakoordinator Oliver Schrot.

Ergebnisse bis Herbst 2023

Die Ergebnisse sollen bis zum Herbst 2023 vorliegen, sie sollen nicht nur in das Klimaneutralitätskonzept, sondern auch in das Waldbewirtschaftungskonzept einfließen und dessen Nachhaltigkeit weiter steigern, so Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne). „Unser Ziel ist es, die Stadtwälder klimagerecht und zukunftsfähig zu gestalten. Um die Stadtwälder weiter gezielt nachhaltig zu bewirtschaften, ist es daher besonders wichtig, Mischwald zu setzen.“ Auch in den städtischen Wäldern waren in den vergangenen Jahren Probleme mit Schädlingen wie etwa dem Borkenkäfer Thema.

Als Projektbasis wird nun eine Waldbestandserhebung durchgeführt. Dafür werden Bodenproben entnommen und Totholzproben untersucht, erklärt Schrot. Schobesberger sieht damit, gerade auch mit Blick auf private Waldbesitzer, Bewusstseinsarbeit dafür geleistet, wie wichtig ein "gepflegter und gesunder" Wald sei.

ÖVP zeigt sich kritisch

Wenig Freude mit der neuen Studie hat die Linzer ÖVP. „Wir haben in den vergangenen Jahren bereits die verschiedensten

Beschlüsse zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel oder für eine Stadtklimaanalyse gefasst. Passiert ist dabei wenig, die einzelnen Bäume in der

Innenstadt sind zwar schön und gut, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein", lässt Michaela Sommer, die neue Linzer VP-Klubobfrau per Aussendung wissen. Viel wichtiger wäre es, dass man sich um die Linzer Wälder kümmere und ein Bewusstsein für deren Bedeutung schaffe.

