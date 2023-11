Was die Ärztekammer OÖ mit ihrer Zentrale vorhat

Die Ärztekammer OÖ will ihren Sitz in der Dinghoferstraße erweitern und ein Ausbildungszentrum errichten. Zu diesem Zweck hat die Kammer das Eckhaus Dinghoferstraße/Harrachstraße erworben, an dessen Stelle ein Neubau kommen dürfte. Ein Abbruchbescheid liegt bereits vor.

Stammhaus ist unter Denkmalschutz

Der sechsstöckige Stammsitz der Ärztekammer steht unter Denkmalschutz, ebenso wie ein eingeschoßiger Zubau im Innenhof. Beides wurde 1939 von Alexander Popp errichtet, der gemeinsam mit Peter Behrens auch die Tabakfabrik Linz geplant hat. Der neue Bebauungsplan, der heute im Gemeinderat beschlossen wurde, sieht im Innenhof im Bereich des Eckhauses ein zusätzliches Baufeld vor, ein Lückenschluss, wie Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) sagt. Zum Ausgleich für die geplante Versiegelung wird aus dem weiter südlich gelegenen Parkplatz im Innenhof eine begrünte Fläche. "Wir haben geschaut, dass wir die Grünfläche weitgehend schützen", sagt Prammer. Besonders ein großer Baum sollte nicht gefährdet werden. Dieser war ursprünglich falsch eingezeichnet, weshalb man noch eine "Extra-Runde" gedreht habe.

Umstrittene Parkplatzfrage

Trotzdem wurde die Umwidmung im Gemeinderat kontrovers diskutiert. Die ÖVP hat sich aufgrund von zu wenig neuen Parkplätzen enthalten, KPÖ, Linzplus und Wandel, weil es ihnen zu viele sind. Den laut Prammer "sehr guten Mittelweg" haben schließlich SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos beschlossen.

Was die Ärztekammer auf Basis dieser Umwidmung tatsächlich plant, ist noch nicht klar. Man wollte erst einmal die Entscheidung des Gemeinderates abwarten, heißt es im Gespräch mit den OÖN. Nun könne die interne Projektplanung anlaufen. Bis Ende 2024, so der grobe Zeitplan, soll das Projekt ausgeschrieben sein.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

