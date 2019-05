Was bringt Linz der Kreuzfahrttourismus?

Der Kreuzschifffahrttourismus hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Von den mittlerweile 270 Kabinenschiffen machen viele auch in der Landeshauptstadt Halt. Diese Entwicklung hat in jüngerer Vergangenheit aber – nicht nur in Linz – zu heftiger Kritik über massive Schadstoffbelastung sowie Lärmbelästigung geführt. Die Grünen nehmen dies unter anderem zum Anlass einer Anfrage an Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Insgesamt fünf Fragen soll der für Wirtschaft zuständige Politiker dabei beantworten.

"Obwohl der Kreuzfahrttourismus boomt und immer mehr Menschen mit dem Schiff nach Linz kommen, ist die Infrastruktur in unserer Stadt diesem Ansturm nicht gewachsen", findet Bernhard Seeber, Wirtschaftssprecher der Grünen. Und weiter: "Die Belastung für Menschen und Umwelt durch die dauernd laufenden Dieselaggregate der Schiffe ist unzumutbar. Dennoch sind Landstromanschlüsse nach wie vor Mangelware. Gleichzeitig sind konkrete Maßnahmen notwendig, wenn Linz vom Kreuzfahrttourismus stärker profitieren und nicht nur Parkplatz für die Schiffe sein will."

Infrastrukturpaket

Seeber will daher von Baier erfahren, was aus dem Gemeinderatsbeschluss vom Oktober 2017 geworden ist, mit dem die "Entwicklung eines Infrastrukturpaketes zur Sicherung und Steigerung der Kabinenschifffahrt" genehmigt worden war. Doch, so Seeber, es sei bisher nicht bekannt, ob es dieses Paket gebe bzw. welche Ziele dieses umfasse und welche Maßnahmen wann konkret umgesetzt würden. Seeber hinterfragt zudem die Anzahl der in Linz anlegenden Schiffe sowie die Wertschöpfung, die Linz dadurch erzielt.

Wie von den OÖNachrichten berichtet, liegt diese laut WGD Donau Oberösterreich (Anlegestellen-Betreiber) bei 28 Euro pro Passagier und Tag. Zum Thema Gesundheit- und Umweltgefährdung speziell durch die Dieselaggregate der Kreuzfahrtschiffe lud erst vor wenigen Wochen Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) zu einem Runden Tisch. Laut der dort getroffenen Vereinbarung sollen schon in absehbarer Zeit Landstromanschlüsse realisiert werden. Da die Kosten enorm sind – die Rede ist von 350.000 Euro pro Powerlok-Anlage (1200 Ampere) –, würden aber nur jene Orte damit ausgestattet, wo Kabinenschiffe mehr als fünf Stunden vor Anker gehen. Die Vorbereitungen koordiniert die Via donau. Alle Rechtsfragen sollen noch heuer geklärt werden.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at