Warum Linz eine Fahne für den Frieden hisst

In Vertretung von Bürgermeister Klaus Luger hisste Stadtrat Dietmar Prammer mit Vertretern der Friedensinitiative Linz die Flagge "Mayors for Peace".

In Vertretung für den urlaubenden Bürgermeisters Klaus Luger hat Planungsstadtrat Dietmar Prammer (beide SP) heute die Fahne der "Mayors for Peace" auf dem Linzer Hauptplatz gehisst. Die Initiative, der mittlerweile 8403 Städte in 166 Ländern und Regionen angehören fordert seit 1982 den Verhandlungsbeginn für einen Verbotsvertrag von Atomwaffen. Ausgegangen ist das Netzwerk von den Städten Hiroshima und Nagasaki, Linz ist seit 2006 Mitglied. „Wir fordern ein Ende des Krieges. Das Sterben der Menschen durch Krieg und die Zerstörung der Infrastruktur müssen so rasch als möglich aufhören“, heißt es in der Erklärung der Friedensstadt Linz zum Krieg in der Ukraine.

Mehr als 12.000 Atomwaffen

Der Flaggentag der Bürgermeister für den Frieden wird von der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ unterstützt und erinnert an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996. Nach diesem verstößt der Einsatz von Atomwaffen, ja bereits die Androhung des Einsatzes, gegen grundsätzliche Prinzipien des humanitären Völkerrechts. Weltweit besitzen neun Länder noch knapp 12.200 Atomwaffen.

