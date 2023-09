Warum im Wimhölzel-Hinterland der Müll unter der Erde landet

Es ist zwar kein Kunstwerk, wie GWG-Direktor Nikolaus Stadler zugibt, aber die "beste und schönste Lösung". Von einem "Vorreiter- und Vorzeigeprojekt" spricht der für Abfallwirtschaft zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP). Die Rede ist von dem neuen Unterflursystem, das seit kurzem bei den Neubauten Wimhölzel-Hinterland im Franckviertel in Betrieb ist und die Zukunft der Mülltrennung sein soll. Das besondere ist, dass die Müllcontainer unter der Erde sind und das hat einige Vorteile: Die Container sind mit fünf Kubikmeter (drei beim Biomüll) fünfmal größer als sonst und müssen daher seltener entleert werden. Eventuelle störende Gerüche bleiben unter der Erde und weil der Müllraum und der damit verbundene Reinigungsaufwand wegfällt, sinken auch die Betriebskosten der Bewohner ein wenig.

Der für Abfallwirtschaft zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP) inspiziert die neuen Müllsammelbehälter. Bild: OÖN/Diabl

Mülltrennung wird komfortabler

Sowohl für die Müllverursacher als auch die Entsorger wird es komfortabler. Statt Brusthöhe sind die Einwurfsäulen in Hüfthöhe und können per Pedal geöffnet werden. Die Mitarbeiter der Linz AG wiederum müssen die Container nicht aus den Müllräumen schaffen, sondern bedienen einen Kran mittels Fernsteuerung, der sie aus der Versenkung hebt. Die Behälter sind nur für die Bewohner der GWG-Anlage vorgesehen und deshalb mit einem Sperrsystem versehen.

Wolfgang Steiger, Nikolaus Stadler (beide GWG), Linda Peer (LINZ AG), Stadtrat Dietmar Prammer, Werner Sonnleitner, Erich Ehrentraut (beide LINZ AG) (v.li.) Bild: TEAM FOTOKERSCHI / BAYER (TEAM FOTOKERSCHI / BAYER)

15 weitere Projekte in Planung

Entleert werden die Container von einem eigens angeschafften Fahrzeug, das aber auch für die bislang gängigen Modelle geeignet ist. Die Anlage im Wimhölzel-Hinterland ist die erste in Linz, weitere Projekte im Wohnhausbereich werden folgen, sagt Erich Ehrentraut, Bereichsleiter Linz AG Abfall. 15 Projekte sind derzeit in Linz in Planung. Allerdings geht es dabei in erster Linie um Neubauten. Das Unterflursystem in bestehende Wohnanlagen einzubauen, wird aufgrund des benötigten Platzes Ausnahme bleiben.

