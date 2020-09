Adolf Hitlers erstes Schuljahr missglückte. Die Leistungen in Mathematik und Naturgeschichte waren ungenügend, sein Fleiß ungleichmäßig. Hitler musste wiederholen. Damals, im Jahr 1901, besuchte der "unscheinbare, blasse Junge", wie ihn sein Klassenvorstand Eduard Huemer später bezeichnen sollte, die Realschule in der Linzer Steingasse. Acht Jahre später wird die Schule am heutigen Standort in der Fadingerstraße neu gebaut.