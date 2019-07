Warum Herr Haas eine grüne Hausfassade will

Die Temperaturen steigen – nun ergreift auch Linz erste Maßnahmen, um die Hitze in der Stadt zu drosseln. So beschloss der Gemeinderat im Mai, dass Hausbesitzer eine Förderung erhalten, wenn sie die Fassaden begrünen.

Einer der Ersten, die einen Antrag stellten, ist Kuno Haas. Er besitzt ein Mietshaus an der Rudolfstraße in Urfahr. Vor allem die Straßenseite des Gebäudes stehe im Sommer stundenlang in der prallen Sonne, sagt Haas, der das Unternehmen "Grüne Erde" leitet und bei der Wirtschaftsorganisation der Grünen aktiv ist: "Hier würde das Begrünen der Fassade viel bringen." Er schätzt, dass so die Mauer des Hauses um zehn bis 15 Grad gekühlt werden könnte.

Kuno Haas Bild: ClausMuhr

Doch wie funktioniert das Begrünen? Es gebe zwei Möglichkeiten: entweder werden am Boden Kletterpflanzen eingesetzt, die die Mauer hinaufwachsen. "Oder es werden terrassenartig jeden halben Meter Tröge an der Mauer angebracht, die bepflanzt werden." Diese Variante hat den Vorteil, dass der Bewuchs dichter und daher effektiver ist, hat aber den Nachteil der komplizierteren Bewässerung und höherer Kosten. Die Stadt fördert das Begrünen mit einem Drittel der Kosten.

Linz arbeite aber an weiteren Maßnahmen, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). So wurden zwei Studien durchgeführt, die klären sollten, wo die Stadt am effektivsten ansetzt. Erste Ergebnisse will sie kommende Woche präsentieren.

Schon 2001 zeigte das Ordensklinikum der Elisabethinen, dass Innenhöfe auch dann zur grünen Oase werden können, wenn darunter eine Tiefgarage liegt. Nach dem Bau der Garage wurde der Hof eines Gevierts an der Fadingerstraße in einen Park mit 15 Bäumen verwandelt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.