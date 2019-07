"Warum hat unser Kind keinen Platz im Kindergarten?"

Denn als Grund für die Ablehnung ihrer Dreijährigen sei genannt worden, dass sie als Mutter noch in Karenz sei und nicht arbeite. Nun schrieb sie einen offenen Brief an Bürgermeister Rudolf Scharinger (SP) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

"Mir wurde mitgeteilt, dass das Kind einen Platz bekäme, wenn ich arbeiten ginge", schreibt Kerstin Hellinger, selbst Pädagogin. Es gehe ihr nicht darum, dass das Kind beaufsichtigt werde: "Der Kindergarten ist für die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern wichtig. Ich will, dass mein Kind die gleichen Bildungschancen wie andere Kinder hat." Bürgermeister Scharinger wollte sich gestern dazu nicht äußern. (hes)