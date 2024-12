Warum es am Mittwoch in der Trauner SPÖ wirklich krachte

Die Trauner SPÖ steckt in einem Erneuerungsprozess

Es war kein alltäglicher Vorgang. Wie berichtet, hat die Trauner SPÖ in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch vier eigenen Mandataren das Misstrauen ausgesprochen und sie damit von Ausschüssen abberufen. Begründung: Die Sektion St. Dionysen, der sie angehörten, hatte sich aufgelöst, weshalb sie auch den Anspruch auf die Sitze verloren hätte. Weil sich vier Betroffene weigerten, zu verzichten, sei die Abberufung notwendig gewesen, so die Begründung.