Warum dieser Brunnen im Linzer Franckviertel heuer trocken bleibt

Vor allem an heißen Tagen ist der Jubiläumsbrunnen an der Wimhölzelstraße im Franckviertel ein beliebter Spielplatz für Kinder und Treffpunkt für Erwachsene. Heuer soll er aber noch keinen Tag in Betrieb gewesen sein, kritisiert FPÖ-Gemeinderat Zeljko Malesevic die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne), das sei "ein grobes Versäumnis und unfair gegenüber der lokalen Bevölkerung".