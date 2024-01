Warum die neue Schulstraße am Spallerhof doch keine Premiere war

Die seit Montag gültige Schulstraße am Hausleitnerweg hat einen Vorgänger in Ebelsberg.

Sie wurde von der Stadt als erste ihrer Art angekündigt und gilt seit Montag: die Schulstraße bei der Volksschule 45 am Hausleitnerweg im Stadtteil Spallerhof (die OÖN haben berichtet). Doch das ist nur formal richtig, denn es gibt bereits seit September 2019 ein ähnliches Reglement in der Resselstraße vor den beiden Volksschulen 23 und 47 in Ebelsberg.