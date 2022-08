Warum die Neue Eisenbahnbrücke (noch) nicht bei allen beliebt ist

Gestern vor einem Jahr um fünf Uhr Früh war es so weit: Die lang ersehnte Verkehrsfreigabe der Neuen Eisenbahnbrücke wurde mit einem Jahr Verspätung endlich Realität. Die Auftaktfahrt gehörte einem Bus der Linie 25, es dauerte nicht lange, bis die ersten Autos folgten.

Die Erwartungen bei der Eröffnung waren groß. Bis zu 14.000 Kraftfahrzeuge täglich würden künftig die neue Donauquerung nutzen, so die damalige Prognose. Ein Jahr später zeigt die Bilanz allerdings ein anderes Bild. Durchschnittlich nutzen rund 7000 Autofahrer pro Tag die neue Brücke – und damit deutlich weniger als die alte, über die bis zu ihrem Abriss 2016 täglich rund 15.000 Autos rollten. Auch an dem bisherigen Spitzentag waren auf der neuen Donauquerung "nur" 10.600 Fahrzeuge unterwegs.

Ganz anders ist die Lage bei den Radfahrern, bei denen die Eisenbahnbrücke aufgrund der großzügigen Wegführung sehr beliebt ist. In einem Spitzenmonat wurden dort 80.000 Radler, an einem Spitzentag 4000 Radler gezählt. Doch woran liegt es nun, dass Autofahrer deren Begeisterung nicht teilen? Gründe dafür gibt es mehrere.

"Hat es lange nicht gegeben"

Da sind zum einen die gerade in der Anfangsphase stark kritisierten Kreuzungssituationen an den Zu- und Abfahrten bei der Brücke, Stichwort Ampelschaltungen und Stau auf der Donaulände. Optimierungen waren die Folge, auch die zunächst nicht vorgesehenen Hinweisschilder für die Neue Eisenbahnbrücke wurden im Februar schließlich doch montiert. Ganz verstummt ist die Kritik mit den Maßnahmen allerdings nicht.

Zum anderen haben sich die Linzer und die Pendler gleichermaßen mit dem Abriss der alten Eisenbahnbrücke notgedrungen andere Wege suchen müssen – und sind diesen offensichtlich auch nach der Eröffnung der neuen zum Teil treu geblieben. "Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass es diese Brücke jetzt lange nicht gegeben hat", sagt der für Verkehr zuständige Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). So seien große Verlagerungseffekte auf die Bypässe der Voest-Brücke zu beobachten. Diese wurden im Jahr 2020 eröffnet.

Ähnlich lautet die Einschätzung aus dem Büro von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), wo ebenfalls von einer Art "Gewöhnungseffekt" gesprochen wird, der immer noch nachhalle. "Der hohen Beliebtheit bei den Radfahrern wird voraussichtlich auch eine langfristig dynamischere Nutzung durch den Individualverkehr folgen", rechnet Steinkellner aber mit einer Zunahme bei den Autofahrern. Die Eisenbahnbrücke sei bereits jetzt eine "wichtige Mobilitätsachse" in Linz, heißt es weiter, mit den geplanten Stadtbahnlinien, die, wie berichtet, über die Brücke verlaufen sollen, werde ihre Bedeutung weiter steigen.

Hajart freut es jedenfalls, dass die Neue Eisenbahnbrücke bei den Radfahrern so gut angenommen wird. In die hohen Nutzungszahlen würden auch Umstiegseffekte vom Auto auf das Fahrrad hineinspielen, sagt er.

Zahlen und Fakten:

7000 Autos täglich rollen über die neue Brücke, und damit nur etwa halb so viele wie über ihre 2016 abgerissene Vorgängerin. Die alte Eisenbahnbrücke wurde von rund 15.000 Autofahrern täglich genutzt, ein Wert, an den die neue auch an ihrem bisherigen Spitzentag (10.600 Fahrzeuge) nicht herankam. Die Fahrtrichtung Urfahr ist beim motorisierten Individualverkehr etwas „beliebter“: Richtung Urfahr fahren pro Tag durchschnittlich 3800 Autos, Richtung Linz sind es 3200.

4000 Radler wurden an einem Spitzentag auf der Neuen Eisenbahnbrücke gezählt, in einem Spitzenmonat waren es 80.000 Radfahrer. Das zeige, dass die Neue Eisenbahnbrücke vor allem eine Fahrradbrücke geworden sei, sagt Vizebürgermeister Hajart.

400 Meter lang ist die Donauquerung, die auf eine maximale Breite von 33,7 Metern und ein Gesamtgewicht von 24.900 Tonnen (Tragwerk plus Stahlkonstruktion) kommt. Die beidseitigen Geh-und Radwege sind je 4,5 Meter breit. Aufgrund von Planungsfehlern wurde die neue Brücke erst ein Jahr später fertig als ursprünglich geplant, im August 2021 wurde sie für den Verkehr freigegeben. Kostenpunkt für die neue Brücke: 92 Millionen Euro.