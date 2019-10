Mit ihrem Platz mitten in der Innenstadt ist die Martin-Luther-Kirche aus dem Stadtbild kaum wegzudenken: Am Sonntag feiert die älteste evangelische Kirche in Linz ihr 175-jähriges Bestehen. Die Pläne für die Errichtung des Gotteshauses reichen jedoch noch länger zurück, bereits 1826 wurde der Wunsch laut, eine eigene evangelische Gemeinde in Linz zu errichten und ein Bethaus zu bauen. Es dauerte jedoch 15 Jahre, bis die Baubewilligung erteilt wurde. "Damals galt noch das Toleranzpatent,