Warum die Kulturszene einen Wald im Mühlviertel pflanzt

Auf einer unscheinbaren Wiese nahe der tschechischen Grenze stehen seit ein paar Monaten kleine Drahtkörbe mit QR-Codes. Darin befinden sich mittlerweile etwa zehn Zentimeter große Pflanzen. Auf einem halben Hektar soll ein Wald entstehen, der nicht einfach nur wächst, sondern so angelegt wird, dass er möglichst viel CO2 bindet.

Hinter dem Projekt "KultUrwald" steht aber kein Forstbetrieb, sondern die Kulturplattform OÖ (KUPF), in der mehr als 200 Vereine der freien Kunst- und Kulturszene organisiert sind.

Eigene Klimabilanz verbessern

Mit dem Wald will die KUPF ihren eigenen CO2-Abdruck reduzieren. "Die Klimakrise ist auch in der Kulturszene ein Thema und wir haben uns überlegt, wie wir unsere eigene Klimabilanz verbessern können", sagt Geschäftsführer Thomas Diesenreiter im OÖN-Gespräch. Das war vor drei Jahren. Größter CO2-Treiber der KUPF ist die viermal im Jahr erscheinende KUPFzeitung. Also stellte die Redaktion um, was ging – gedruckt wird nun auf Ökopapier, ausgeliefert, soweit möglich, mit Fahrradkurieren. Weil das aber nicht reicht, entstand die Idee mit dem Wald als Kompensation. "Wir wollten aber nicht einfach Geld überweisen, damit irgendwo ein Waldstück geschützt oder gepflanzt wird, sondern es selber machen", sagt Diesenreiter. Begleitet wird das Projekt vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW).

Crowdfunding-Kampagne gestartet

Im Jänner kaufte die KUPF den Grund und brachte auf 100 Quadratmetern die ersten Samen aus. Dieser erste Abschnitt ist Teil eines Forschungsprojekts der Schweizer Forschungsgesellschaft für Wald, die dort neue Sorten testet, die den veränderten klimatischen Bedingungen besser standhalten sollen. Ein lokaler Waldarbeiter kümmert sich ehrenamtlich um den Wald. Im Herbst ist die restliche Fläche dran, die dafür nötigen 5000 Euro will die KUPF mittels Crowdfunding auftreiben. Alle Spender werden dann eingeladen, die Bäume bei einem Pflanzfest im Spätherbst gemeinsam zu pflanzen.

Mehr Infos zur Kampagne unter kupf.at oder kulturwald.at

