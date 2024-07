Warum das "Vanilli" doch kein Hotel wird

Das Haus in der Hofgasse 8 wird gerade ausgeräumt.

Vor genau zehn Jahren trennte sich die Oberbank von zwei Gebäuden auf dem Linzer Hauptplatz – der ehemaligen Zentrale am Hauptplatz 10 und dem Nebengebäude mit der Hausnummer 11. Beide wurden von Günther Walcher, dem Gründer des Unternehmens Skidata, gekauft. Eigentümer ist die 1011 Lentia Investments GmbH, deren Gesellschafter Walcher ist – die ihren Firmensitz allerdings mittlerweile in Vindobona, also Wien, hat.