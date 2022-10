Warum beim E-Auto-Laden ein Strafzettel droht

Es ist schon eine Weile her, dass die E-Autos in den Linzer gebührenpflichtigen Kurzparkzonen gratis parken konnten. Mit 1. September 2019 war das Pilotprojekt wie berichtet Geschichte – seitdem müssen auch E-Auto-Fahrer wieder einen Parkschein lösen.

Nötig war ein solcher Parkschein kurzzeitig nur dann nicht, wenn das E-Auto in der Kurzparkzone bloß zum Laden geparkt wurde. Der Verwaltungsgerichtshof entschied Ende 2020 aber, explizit auch für Linz, dass bei E-Ladestationen, die sich in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone befinden, neben der Ladegebühr zusätzlich die Parkgebühr entrichtet werden muss. Fehlt der Parkschein, droht ein Strafzettel. Seit heuer wird diese Regelung in Linz verstärkt kontrolliert.

VP-Gemeinderat Michael Rosenmayr sieht hier Handlungsbedarf: Die für Parkraumbewirtschaftung zuständige Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) sei gefordert, aktiv zu werden. "Die Elektromobilität wird derzeit forciert. Daher ist es ein Gebot der Stunde, eine pragmatische und bürgerfreundliche Lösung zu finden", sagt Rosenmayr, der in der Gemeinderatssitzung am 3. November einen entsprechenden Antrag stellt.

Ein Ansatz wäre etwa eine pauschalierte Abrechnung der Kurzparkzonen-Gebühr mit der Ladegebühr. In diese angepasste Ladegebühr soll, so die Idee, inkludiert sein, dass während des Ladevorganges keine extra Parkgebühr mehr entrichtet werden muss. Vorstellbar wäre auch eine Lösung am Vorbild Wien, heißt es weiter. Dort sei aufgrund einer Sonderreglung in Teilbereichen während des Ladevorganges keine Kurzparkzonengebühr zu entrichten.

Eine Neureglung der Kurzparkzonen-Vorgaben würde auch die Magistratsmitarbeiter betreffen, argumentiert Rosenmayr. So dürfen bestimmte Mitarbeiter bei Außendiensttätigkeiten (beispielsweise für Vermessungen) dank Ausnahmebewilligungen in Ladezonen zwar stehen bleiben, Parkgebühren sind aber dennoch zu entrichten. Hier werde von der linken in die rechte Tasche gewirtschaftet: "Auch hier braucht es dringend Vereinfachungen."