Warum Autos in der Bismarckstraße am Freitag Pause haben

Zumindest für ein paar Stunden wird sich der Verkehr am 30. Juni im Neustadtviertel einbremsen müssen. Von 18 bis 22 Uhr sperrt die Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz und Umgebung" in Kooperation mit ansässigen Geschäften das dritte Jahr in Folge die Bismarckstraße. "Wir fordern mehr Tempo und Mut bei der Umsetzung von Verkehrslösungen, die endlich eine spürbare Verkehrsberuhigung bewirken", heißt es von der Bürgerinitiative.

"Gegen Autoposer und Raser"

Der Protest gegen Raser, Autoposer und andere Belastungen für die Anrainer findet in Form eines Straßenfestes statt. Einerseits werden ansässige Betriebe Verpflegung und Unterhaltung anbieten. Andererseits wird genug Platz zur Verfügung stehen, um die Straße individuell und ohne Konsumzwang zu nutzen. Für die musikalische Untermalung sorgen "Dado & The Volunteers".

