Warum 100 Kajakfahrer heute in Linz einfahren

Es ist eine Bootsfahrt mit Tradition: Seit 1956 gibt es die "Tour International Danubien", seit 1968 in der heutigen Form. Am vorletzten Juni-Wochenende starten die Teilnehmer in Ingolstadt und fahren in Friedenszeiten rund 2475 Kilometer bis ins Schwarze Meer. Bedingt durch den Ukraine-Krieg endet die TID heuer aber etwa 170 Kilometer früher.