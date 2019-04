"Wann werden die Grenzkontrollen im Schengenraum endlich abgeschafft?"

PUCHENAU. Angeregte Diskussionen bei einer OÖN-Podiumsdebatte zur EU-Wahl in Puchenau.

Roman Haider (FP), Angelika Winzig (VP), Hannes Heide (SP), Stefan Schobesberger (Neos) und Stefan Kaineder (Grüne) bei der Diskussion in Puchenau Bild: Weihbold

Braucht es mehr oder weniger EU? Diese Frage wurde am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion von Oberösterreichs Spitzenkandidaten für die EU-Wahl sowie Vertretern von Grünen und Neos im Buchensaal in Puchenau kontrovers diskutiert.

Mit dabei waren Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig aus Attnang-Puchheim, die für die EU-Wahl auf dem dritten Platz der bundesweiten ÖVP-Kandidatenliste gereiht ist, der Bad Ischler Bürgermeister Hannes Heide, der für die SPÖ auf dem fünften Platz antritt, sowie Roman Haider, Nationalratsabgeordneter aus Aschach/Donau, der für die FPÖ auf Platz vier der Bundesliste kandidiert. Mitdiskutiert haben auch Sefan Kaineder, Landessprecher der Grünen, und Stefan Schobesberger, stellvertretender Landessprecher der Neos, die die Positionen ihrer Parteien darlegten. Moderiert wurde die Veranstaltung von OÖN-Redakteur Herbert Schorn.

Mehr oder weniger EU?

Während Haider die Position "Mehr Brüssel bedeutet weniger Österreich" vertrat und festhielt, dass sich die EU auf die Zusammenarbeit bei großen Themen wie Sicherheit fokussieren sollte, vertrat Schobesberger die Vision der "Vereinigten Staaten von Europa": "Österreich alleine ist nur ein Zwerg, aber gemeinsam als Europäer könnten wir, etwa beim Klimawandel, wirklich etwas bewegen."

Organisiert wurde der Abend von Vizebürgermeister Martin Kastner und den Puchenauer Gemeinderäten, auch die örtliche Jugend war eingebunden. Zu Beginn wurde ein kurzer EU-Film von Schülern der Neuen Mittelschule Puchenau gezeigt.

Die Zuschauer im Buchensaal stellten nach der Diskussion viele Fragen. (Foto: Weihbold)

Winzig will sich dafür einsetzen, dass die "überbordende Bürokratie" abgebaut wird: "Ich denke auch dass das Einstimmigkeitsprinzip im Rat überholt ist, eine qualifizierte Mehrheit für Entscheidungen müsste reichen." Ähnlich sieht das Kaineder: "Das Einstimmigkeitsprinzip müsste möglichst flott fallen." Für Heide war klar, dass die Probleme innerhalb der EU nur gemeinsam gelöst werden können: "Viele Themen, etwa der Grenzschutz, können nur im großen europäischen Kontext gelöst werden." Deshalb will Schobesberger auch, dass nicht mehr nur Kandidaten mit Wohnsitz in Österreich gewählt werden können, sondern EU-weit über alle Kandidaten abgestimmt werden kann. Thematisiert wurde auch, dass die europäische Politik "bürgernäher" werden müsse.

Eine Frage, die die Bürger besonders bewegte, war jene der Grenzkontrollen: "Wann werden die Grenzkontrollen im Schengenraum endlich abgeschafft?", fragte ein Zuhörer. Wann bzw. ob diese überhaupt wieder ausgesetzt werden, konnte keiner der Politiker sagen. Wohl aber präsentierten sie ihre unterschiedlichen Ansichten zum Thema. Während sich Winzig für einen wirksamen Außengrenzschutz und eine Aufrüstung der Grenzschutz-Agentur Frontex aussprach, thematisierte Haider, dass die Fluchtursachen bekämpft und etwa in Afrika Maßnahmen gesetzt werden müssten, um den Menschen an Ort und Stelle zu helfen. Kaineder sprach sich für fairere Handelsbeziehungen zu den Ländern in Afrika aus: "Auch dadurch könnten dort die Lebensbedingungen verbessert werden."

Zeit zum Handeln

Heide will, dass im Kampf gegen die Fluchtursachen endlich Maßnahmen gesetzt werden: "Man kennt die Problematik schon seit Jahrzehnten und hat immer nur zugeschaut." Die Grenzkontrollen sollten ein subjektives Sicherheitsbedürfnis befriedigen: "Doch die Personen, die meistens einfach durchgewinkt werden, empfinden das ohnehin nicht so."

Thematisiert wurden auch die ungleichen sozialen Standards innerhalb der EU, ebenso der "Reisetourismus" zwischen Brüssel und Straßburg. Da waren sich alle Kandidaten einig: "Das gehört definitiv reduziert."

Nachgefragt

„Ich finde, die Diskussion war sehr informativ und kurzweilig.“

Judith Ertl, Puchenau

„Mir hat die Gestaltung der Veranstaltung gut gefallen, es war spannend.“

Thomas Wahlmüller, Puchenau

„Jetzt weiß ich, dass ich sicher wählen gehen werde.“

Monika Linnemair, Puchenau

