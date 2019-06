Wann, wenn nicht jetzt? 280 Gastgärten locken

Es ist die passende Statistik zum sommerlichen Wetter: Wenn die Menschen ins Freie drängen, dann suchen sie auch Plätze, wo sie im wahrsten Sinn des Wortes genießen können. Wer draußen essen und trinken will, findet in Linz aktuell 280 Plätze, wo er dies tun kann.

Von einem anhaltenden Boom spricht Bürgermeister Klaus Luger. Immer wieder würden neue Schanigärten beantragt. Sie dürfen grundsätzlich das ganze Jahr über ab 8 Uhr genutzt werden. Zwischen 1. Mai und 30. September ist die Sperrstunde um Mitternacht, in den übrigen Monaten um 23 Uhr.

Die meisten Gastgärten im urbanen Umfeld befinden sich auf dem Hauptplatz, in der Altstadt, an der Landstraße und in weiteren Straßenzügen der Innenstadt wie etwa in der Herrenstraße sowie in der Wiener Straße. Zu den 160 Gastgärten in der Innenstadt kommen 57 im Umkreis des Bulgariplatzes, 23 in Urfahr sowie 15 in Kleinmünchen.

Das Angebot bringt nicht nur den Menschen etwas, sondern natürlich auch der Stadt Linz. Denn das Nutzungsentgelt für das öffentliche Gut reicht für eine Saison je nach Lage von 19 bis zu 32 Euro pro Quadratmeter. Im vergangenen Jahr erzielte die Stadt Linz damit Einnahmen von etwa 119.000 Euro.

Übrigens: Die Gastgartensaison kann in Linz auch auf die „Wintermonate“ November bis Februar ausgedehnt werden. Davon machen mehr als 20 Gastronomiebetriebe Gebrauch. Aber davon redet jetzt niemand. Es ist Hochsommer - und damit die echte Gastgartensaison.