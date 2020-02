Während Bauzeit: Container für Pichlinger Schüler

Es sei nicht zumutbar, dass die Kinder für ihren Schulweg quer durch die ganze Stadt fahren müssen, so FP-Gemeinderätin Martina Krendl.

Keine andere Variante denkbar

Das sei aber ohnehin nie eine Option gewesen, so Bürgermeister Klaus Luger und Liegenschaftsreferentin Regina Fechter (beide SP). Es wurden zwar mehrere Optionen für die Unterbringung der Kinder geprüft, aber es wurde bereits festgelegt, dass für die Dauer der Bauzeit Container am Schulstandort aufgestellt werden. "Es kommt keine andere Variante in Frage", sagt Luger. Dadurch können die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, ebenso sei eine Turnsaalnutzung möglich. "Die Standortfrage überwiegt den Nachteil der Doppelnutzung von Räumen für den Hort- und Schulbetrieb, das Fehlen von Freiflächen und die höheren Kosten von rund 920.000 Euro", sagt Fechter. Die Schulleitung und die Eltern sollen in den kommenden Tagen informiert werden, so die Ankündigung.

Für Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) ist wichtig, dass am Standort eine gute Lösung für die Schüler und das pädagogische Team gefunden wird.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.