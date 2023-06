VP-Vorstoß für Schließfächer auf der Landstraße

Martin Hajart will den Kunden in der Innenstadt mehr Einkaufsservice bieten.

LINZ. Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) macht sich mit einem Gemeinderatsantrag für Parkplätze in der Innenstadt stark – allerdings nicht für Autos, sondern für Einkaufstaschen. "Wir müssen den Servicecharakter in der Innenstadt erhöhen", sagt Hajart, der dieses Feld nicht allein den Einkaufszentren überlassen will.

Eigentlich wäre es Aufgabe der City Management Linz GmbH gewesen, sich Attraktivierungen einfallen zu lassen, da diese mangels Erfolg aber aufgelöst wurde, sei es nun an der Stadt, selbst aktiv zu werden. Schließfächer würden es den Menschen ermöglichen, ihre Einkäufe "zwischenzuparken" und ohne Einkaufstaschen weiter zu flanieren, zu shoppen oder ein Gastrolokal zu besuchen, sagt Hajart, der vorschlägt, für das neue Angebot einen Leerstand an der Landstraße zu nutzen. "Damit würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen."

Vorstellbar wäre für Hajart, neben den Schließfächern auch eine Tagesbetreuung für Kinder anzubieten. "Wir sollten verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen, um die Innenstadt als Ort zum Einkaufen und zum Verweilen attraktiver zu gestalten."

