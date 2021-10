VP unterstreicht Anspruch auf das Wirtschaftsressort

Mit den Grünen und der FP sind die Ressorts – wie OÖN-Leser wissen – so gut wie fixiert. Die VP positioniert sich im Vorfeld klar, und zwar in Person von Markus Raml, dem Obmann des Wirtschaftsbundes Linz-Stadt, der betont: "Die ÖVP steht für Wirtschaftskompetenz und hat in den vergangenen Jahren viele Projekte umgesetzt wie beispielsweise die Modernisierung der Linzer Märkte oder die Unterstützung von Start-ups. Es besteht zudem eine hervorragende Achse zur Landespolitik, wo das Wirtschaftsressort auch von der ÖVP geführt wird." Baier hatte in der vergangenen Legislaturperiode zwar das Wirtschaftsressort über, gilt aber als Kandidat für das Verkehrsressort, für das er vor der Wahl einige Vorschläge präsentierte.