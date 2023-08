VP sieht Engpass bei Linzer Schwimmangebot

Die ÖVP macht das Schwimmen in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause am 21. September mittels Anfrage wieder zum Thema. Anlass dafür ist die mittlerweile erfolgte Schließung des Schwimmbades der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.

Damit falle nun die nächste Möglichkeit für Kinder ins Wasser, schwimmen zu lernen, kritisiert VP-Fraktionsobfrau Michaela Sommer. Es sei nicht hinnehmbar, dass Linz nicht die Infrastruktur bieten könne, damit auch wirklich alle Kinder schwimmen lernen und während des Turnunterrichts diesen Sport ausüben können.

Thema im Gemeinderat

Sie fordert rasche Lösungen – abseits des geplanten neuen Hallenbades in Ebelsberg. Dieses sei für jene Kinder interessant, die künftig einen Schwimmkurs bräuchten, aber nicht für jene, bei denen das unmittelbar der Fall ist. Sommer macht sich nun dafür stark, dass "eruiert" werde, welche Becken inklusive Saunabecken zur Verfügung stehen und wo es die Chance gibt, diese mit wenig Aufwand so zu adaptieren, dass die Kinder das ganze Schuljahr über dort schwimmen gehen können.

So erwartet die VP-Fraktionsobfrau Antworten auf Fragen wie "Kann man beispielsweise Kinderschwimmbäder adaptieren, sprich so umbauen, dass man dort schwimmen kann?" oder "Kann man Freibecken baulich ohne großflächige Bautätigkeiten so verändern, dass man sie auch im Winter nutzen kann?" Als neuen Vorstoß für die umstrittene flexible Überdachung des Sportbeckens im Parkbad will Sommer Letzteres nicht verstanden wissen. Sie bringt hier exemplarisch die Errichtung von Carports in Spiel.

