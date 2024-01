VP-Antrag für Videokameras auf Kosten der Stadt

Angesichts des "blühenden Drogenhandels" in der Schutzzone rund um das Krempl-Hochhaus (die OÖN haben berichtet) fordert die Linzer Volkspartei verstärkte Videoüberwachung in diesem Bereich. Vorbild sei die aus ihrer Sicht erfolgreiche Videoüberwachung in der Badgasse seit 2021. Eine solche sei ein bewährtes Mittel, um Kriminalität einzudämmen und die Sicherheit in stark betroffenen Gebieten zu verbessern.

Stadt soll Kameras finanzieren

Nachdruck verleiht die Volkspartei ihrer Forderung mit einem Gemeinderatsantrag, wonach die Stadt Linz (zuständig ist FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml) solche Geräte ankaufen und der Polizei als Schenkung überlassen solle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.