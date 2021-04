Vorsicht, Autofahrer: Aufgebrachte Wildtiere im Raum Pasching

Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. In der Nacht hatten Unbekannte den Zaun beschädigt. Dafür dürften sie einen Akkuwinkelschleifer verwendet haben. Danach trieben sie das Sikawild aus dem Gehege. Die Tiere würden das Gehege von selbst nicht verlassen, so die Polizei.

Die Besitzer, deren Angehörige und Freunde sowie Jäger und Polizisten haben drei Stunden lang versucht, die Tiere wieder einzufangen, sind aber gescheitert. Die Polizei hat eine Verkehrsdurchsage veranlasst, weil es zu gefährlichen Situationen auf den Straßen kommen könnte. "Die Wildtiere sind sehr aufgebracht und laufen am Stück zwei bis drei Kilometer in alle Richtungen", heißt es in der Mitteilung.

Gegen 14.30 Uhr hat sich ein Teil der entlaufenen Tiere in einem Wald niedergelassen, der an das Gehege angrenzt. Es könnte sein, dass die Tiere selbstständig ins Gehege zurückkehren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.