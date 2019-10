Vorsicht an Bahnanlagen

Unwissenheit und Leichtsinn bringen Jugendliche und junge Erwachsene in Lebensgefahr. Im vergangenen Jahr sind in Österreich 23 Menschen an Gleisanlagen verunglückt. Einige davon bezahlten ihr unüberlegtes Handeln auch mit dem Leben. Deshalb setzen die ÖBB jetzt einmal mehr auf Bewusstseinsbildung und Eigenverantwortung und starten die Sicherheitskampagne "Pass auf dich auf".

Mit Plakaten, eigenen Sicherheitsfoldern und Vorträgen versuchen die ÖBB auf die Gefahren bei Bahnanlagen hinzuweisen. Dazu kommen auch die Gefahren bei Eisenbahnkreuzungen, an denen im vergangenen Jahr 62 Verletzte und fünf Todesopfer zu beklagen waren.

Die Botschaft variiert je nach Gefahrensituation und lautet zum Beispiel "Geh deinen eigenen Weg! Aber nicht über die Gleise" oder "Spiel was du willst! Aber nicht am Bahnsteig".

Rund 70.000 Sicherheitsfolder für mehr Sicherheit werden verteilt, und es wird um Kinder und Jugendliche als "ÖBB-Sicherheitsbotschafter" geworben.

