Vorrang missachtet: Taxi kollidierte mit Polizeiauto

Um 20:40 Uhr fuhren Polizisten mit einem Streifenwagen auf der Kaisergasse in Richtung Untere Donaulände. An der Kreuzung mit der Fabrikstraße ignorierte ein Taxilenker aus Linz mit seinem Fahrzeug den Vorrang und überquerte von der Fabrikstraße kommend die Kaisergasse in gerader Richtung. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen.

Durch die Kollision wurden die beiden Polizisten, der Taxifahrer und dessen Fahrgast leicht verletzt. Sämtliche am Unfall beteiligten Personen wurden nach den Erstmaßnahmen mit Fahrzeugen des ÖRK in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.