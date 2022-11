Vorlese-Omas am Weihnachtsmarkt im Volksgarten

Märchenrundweg. Krippe. Und nun eben auch Vorlese-Omas. Die Freude über das neue Angebot für Familien am Weihnachtsmarkt im Volksgarten ist nicht nur bei der für die Märkte zuständigen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) groß. Sie ist überzeugt davon, dass das neue Angebot für "leuchtende Kinderaugen" sorgen wird.

Die Vorlesereihe der ARGE Weihnachtsmarkt wird mit der Unterstützung des Vereins ibuk, der Stadtbibliothek Linz und privaten engagierten Vorlesern möglich. In einem vor Wind und Wetter geschützten Bereich werden jeden Dienstag, direkt vor der Krippe nahe dem Musiktheater, unterschiedliche Vorlese-Mentorinnen – auch Vorlese Omas genannt – kurze Geschichte zum Besten geben. Die kleinen und großen Zuhörer sind eingeladen sich auf den bereitstehenden Bänken niederzulassen.

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Kinder im Vor- und Volksschulalter an, eine Geschichte dauert rund 20 Minuten. Gestartet wird am Dienstag jeweils um 15 Uhr – außer am 6. Dezember, da hat der Nikolaus Vortritt.