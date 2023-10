Vorhang auf für die Fotoklubs

Die letzte Ausstellung des heurigen Jahres in der Hartlauer Fotogalerie auf dem Linzer Pöstlingberg wirkt genau dem entgegen. Mit der Präsentation von Arbeiten aus den heimischen Fotoklubs soll bis 26. November gezeigt werden, dass Engagement, Leidenschaft und die Chance, sich unter Gleichgesinnten in freundschaftlicher Atmosphäre weiterzuentwickeln, auf fruchtbaren Boden fallen. Die Galerie ist von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Andrea Zarzer, Fotoklub Altenberg, „Der Schirm“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper