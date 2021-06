Vorhabensliste: Linz folgt dem Vorbild Wien

Den Anstoß dazu hatte die Volkspartei gegeben, wobei der VP-Antrag insofern abgeändert wurde, als dass alle Stadtsenatsmitglieder diese Liste etablieren sollen.

Die Freude über die breite Zustimmung ist bei VP-Klubchefin Elisabeth Manhal groß. Nun gelte es, den Beschluss möglichst rasch umzusetzen, damit "das Mehr an Überblick auch bald für die Menschen in der Stadt Realität wird", so Manhal weiter.

Apropos Tempo: Da sieht die Linzer VP bei FP-Vizebürgermeister Markus Hein Nachholbedarf. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat in einem entsprechenden VP-Antrag einstimmig beschlossen, dass Hein eine Analyse der Nachverdichtungspotenziale in der Stadt in Auftrag geben soll. "Obwohl seit der Beschlussfassung mittlerweile ein halbes Jahr vergangen ist, ist keine Information betreffend die weitere Vorgehensweise an die Mitglieder des Gemeinderates oder an die Öffentlichkeit gelangt", so Manhal. Diese wichtige Erhebung dürfe nicht vergessen werden.