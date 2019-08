Vorfahrt missachtet: 68-Jähriger verletzt

Der 68-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr kurz nach 12 Uhr mit seinem Pkw in Pasching auf der Adalbert-Stifterstraße in Fahrtrichtung B1. Da er bei der Ampel Grünlicht hatte, überquerte er die B1 Richtung Bäckerfeldstraße. Zur selben Zeit lenkte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land seinen Pkw auf der B1 von Wels kommend Richtung Linz. Er missachtete laut eigenen Angaben das Rotlicht der Ampel und fuhr mit etwa 70 km/h auf der zweiten Fahrspur in die Kreuzung ein.

Im Kreuzungsmittelpunkt kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 68-Jährige wurde durch den seitlichen Anprall verletzt und in den Med Campus III gebracht. Die B1 in Fahrtrichtung Linz war etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.