Vorbild Volksgarten: Sozialarbeiter sollen sich um Bahnhofsvorplatz kümmern

Am Bahnhofsvorplatz ist immer was los. Besonders in der warmen Jahreszeit halten sich dort ganz unterschiedliche Personengruppen auf: Touristen, Pendler, Schüler, migrantische Jugendliche, Suchtkranke, Obdachlose und zuletzt auch Notreisende. "Das ist eine Mischung, die nicht jedem gefällt", sagt der stellvertretende Stadtpolizeikommandant Michael Hubmann. Auch würden sich die Gruppen mal mehr, mal weniger gut vertragen. Das führt zu Konflikten, Passanten fühlen sich gestört und unsicher.