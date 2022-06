Vorarbeiten für die "Bubble Days" laufen nach Plan

Wenn sich am Freitag um 14 Uhr die "Türen" zum Hafenareal öffnen, dann hat die Warterei vieler Freunde des besonderen Festes ein Ende. Passend zum prognostizierten Schönwetter wird sich vieles beim und am Wasser abspielen. "Den Besuchern stehen viele Mitmach-Angebote offen", sagt Jörg Neumayr. Und wer sich nicht selbst versuchen will, kann auch einfach nur zuschauen, wenn mit Feuerwehrzillen um die Wette gefahren wird oder Flyboardshows vor Augen führen, was alles möglich ist. Am Abend gibt es an beiden Tagen immer Musik. Am Samstag ist Lokalmatator Mavi Phoenix der Star auf der Hauptbühne.