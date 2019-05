Vor exakt 100 Jahren wurde Urfahr ein Teil von Linz

70 Jahre lang hatten sich die Stadtväter von Linz bemüht, die eigenständige Gemeinde Urfahr einzugemeinden. Am 1. Juni 1919 war es so weit. Urfahr, mit 15.000 Einwohnern die damals drittgrößte Stadt Oberösterreichs, kam zu Linz, mit 79.000 Einwohnern damals die größte Stadt in Oberösterreich. Mit Urfahr kam vor 100 Jahren auch der Pöstlingberg zu Linz.

Schon 1849, ein Jahr nachdem das Gemeindesystem eingeführt worden war, luden Linzer Stadtpolitiker Vertreter der damaligen Marktgemeinde Urfahr zu Verhandlungen über eine Eingemeindung ein. "Linz war sehr klein und benötigte mehr Fläche", sagt Walter Schuster, der Leiter des Archivs der Stadt Linz. Linz war damals nur sechs Quadratkilometer groß, heute sind es 96 Quadratkilometer.

Das Rathaus Urfahr um 1900 Bild: Archiv der Stadt Linz

Handelsplatz für Lebensmittel

1882 verlieh Kaiser Franz Joseph der Marktgemeinde Urfahr das Stadtrecht. Doch mit ihrem Liebeswerben hatten die Linzer Stadtpolitiker bei ihren Urfahraner Kollegen weiter kein Glück. "Ein wesentlicher Punkt, warum die Urfahraner gegen eine Eingemeindung waren, war die Verzehrsteuer, die die Stadt Linz für Lebensmittel einhob", sagt Archiv-Chef Schuster. Die Einführung dieser Steuer hätte Urfahr geschadet, da die Gemeinde einen Viehmarkt hatte und ein Umschlagplatz für Lebensmittel aus dem Mühlviertel war.

Die Linzer Stadtväter blieben aber hartnäckig. 1914 waren die Verhandlungen schließlich weit gediehen. Denn Urfahr war bereits stark von Linz abhängig. Urfahr hatte zwar durch die Brunnen in Heilham eine eigene Wasserversorgung, doch Gas und Strom kamen aus Linz. "Auch wenn die Großindustrie erst während des NS-Regimes entstand, war Linz schon damals Industriestadt", sagt der Stadthistoriker Walter Schuster. In Linz gab es die Schiffswerft, die Tabakfabrik, die Lokomotivfabrik Krauss.

Das Finale in Karlsbad

Der Erste Weltkrieg stoppte die Eingemeindungsbestrebungen. Doch im Sommer 1918 kamen die Verhandlungen ins Finale. Der Linzer Bürgermeister Franz Dinghofer und sein Urfahraner Amtskollege Heinrich Hinsenkamp setzten im böhmischen Karlsbad (heute Karlovy Vary) einen Eingemeindungsvertrag auf. Und am 1. Juni war es so weit: Urfahr wurde Teil von Linz.

Mehr zum Thema: Als sich Urfahr vor 100 Jahren mit Linz vereinte

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at