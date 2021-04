Es war eine Lösung aus der Not heraus, die letztlich die Stadt maßgeblich prägen sollte: Die Schließung der Linzer Wollzeugfabrik 1850 war der Ausgangspunkt der Gründung der Tabakfabrik auf deren Areal an der Unteren Donaulände. Möglich machte sie eine öffentliche Notstandsgründung, mit der die arbeitslos gewordenen Menschen wieder in Beschäftigung gebracht werden sollten.