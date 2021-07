Vor dem Konzert: Pop-up-Impfung im Posthof

Damit gibt es neben der Pop-up-Impfstraße im Passage und dem Linzer Impfbus eine dritte Möglichkeit für Impfungen ohne Anmeldung in der Landeshauptstadt.

Mit 62,5 Prozent weise Linz bereits eine hohe Durchimpfungsrate an Erstimpfungen auf, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Das Interesse an spontanen Impfungen sei hoch, deshalb werde das Angebot weiter ausgebaut. "Angesichts leicht steigender Zahlen, vor allem in der jüngeren Bevölkerungsgruppe, ist das der richtige Weg", sagt Luger. Der Impfbus wird in der Stadt weiter seine Runden drehen. Morgen von 9 bis 12 Uhr wird vor dem AMS (Bulgariplatz 12) geimpft, von 13 bis 16 Uhr beim Maximarkt im Bäckermühlweg 61.