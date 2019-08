Vor 40 Jahren startete die Linzer Stadtwerkstatt

In den 1970er-Jahren war Linz eine verrußte Industriestadt. Kultur für junge Menschen abseits von Diskotheken gab es kaum. Und die Stadtplanung war autoritär, Mitbestimmung war nicht erwünscht.

Was war der Anlass für die Gründung der Stadtwerkstatt?

Die Umgestaltung des Linzer Hauptplatzes. Nach Plänen von Arthur Perotti, dem Architektur-Liebkind der damaligen Stadtregierung, wurde der westliche Teil des Hauptplatzes mit großen Steinplatten zugedeckt. Das kleinteilige Pflaster und die gewellte Struktur des Platzes verschwanden.

Welche Rolle spielte die damalige Kunsthochschule bei der Hauptplatzgestaltung?

Offiziell hörte man von der Hochschule für Gestaltung nichts in dieser Frage. Doch Studenten der Lehrveranstaltung "Aktuelles Forum" von Wolf Sator beschäftigten sich nicht nur mit der neuen Ästhetik des Platzes, sondern auch mit der herrschenden Stadtplanung in Linz.

In welcher Form, erfolgte die Auseinandersetzung der Studenten mit der damaligen Linzer Stadtplanung?

Einige Studenten machten in den Sommerferien 1979 eine Studienreise nach Holland. Sie arbeiteten zum Geldverdienen in einer Konservenfabrik und studierten in Leiden und Delft basisdemokratische Formen von Stadtplanung.

Was war in der Stadtplanung in Leiden und Delft anders?

Dort durfte und konnte die Bevölkerung schon in den 1970er-Jahren in der Stadtplanung mitbestimmen. Im "Planwinkel"-Forum wurden aktuelle Planungsvorhaben mit Fachleuten und Bevölkerung diskutiert. Änderungswünsche wurden nicht nur besprochen, sondern auch berücksichtigt. Zudem war schon damals der Radfahranteil in Holland sehr groß.

Wie schlugen sich die Erkenntnisse aus Leiden und Delft in Linz nieder?

Die Studenten Ruth Schnell (heute Uni-Professorin in Wien), Gudrun Bielz (heute Künstlerin in London), Franz Blaas (heute Maler und Schriftsteller in Wien), Thomas Steiner (heute Kunsterzieher in Linz und international bekannter Trickfilmer) und Gotthard Wagner (heute Kulturveranstalter, z. B. Sunnseitn) gestalten in der Maerz-Werkstatt eine Ausstellung über ihre Erkenntnisse aus Holland.

