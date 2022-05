Von städtischen Lokalen steht nur Oberwirt leer

Welche städtischen Gastronomiebetriebe sind derzeit zur Pacht ausgeschrieben? Wie hoch sind die Pachtvorstellungen der Stadt? Das sind zwei der sechs Fragen, die FP-Gemeinderat Wolfgang Grabmayr in der nächsten Sitzung, die am Dienstag, 24. Mai, stattfinden wird, an den zuständigen SP-Stadtrat Dietmar Prammer stellen wird.

Dieser sieht der Anfrage gelassen entgegen: "23 der insgesamt 24 Gastro-Lokale der Stadt sind verpachtet, nur der Oberwirt steht leer", sagt er und ergänzt: "Die Pacht hat sich nicht verändert, dennoch haben wir noch keinen geeigneten Kandidaten." Und was ist an den Gerüchten dran, dass dort Wohnungen entstehen sollen? "Nichts, das ist derzeit kein Thema", sagt Prammer.

Fix ist, dass sich Fischerhäusl-Pächter Dominic Grünwald – wie berichtet – mit 31. Mai zurückzieht. "Aber wir haben mit 1. Juni einen neuen Betreiber", verrät Brau-Union-Verkaufsdirektor Josef Paukenhaider, der weiß: "Das Fischerhäusl wird bodenständige Küche bieten."