Von Heuschrecken bis zur Kampfkunst - An dieser Uni lernen Kinder gerne

Von der Gerichtsverhandlung bis zum Comic-Workshop mit Gerhard Haderer, vom Chemie-Labor bis zum Statistik-Kurs – 865 Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren studieren seit Montag an der Linzer Kinder-Uni. 270 Dozenten halten die Workshops, die an der Kepler-Universität und anderen Linzer Einrichtungen stattfinden. Heute schließt die Uni mit der Sponsion ihre Pforten.

Doch was erfahren die Kinder dort eigentlich? Und warum beschäftigen sie sich freiwillig in den Ferien mit Themen, um die andere einen Bogen machen? Das wollten 15 Reporter der Kinder-Uni wissen. Sie besuchten gestern im Rahmen des OÖN-Workshops "Wir machen Zeitung" drei Lehrveranstaltungen und hörten sich unter Teilnehmern sowie Lehrenden um. Dann schrieben sie an Ort und Stelle für die heutige OÖN-Ausgabe. Hier ihre Berichte:

Zaubern mit Chemie

Im Keller des Bankengebäudes am Gelände der Kepler-Uni hört man schon von Weitem Musik und Gelächter. In einem Seminarraum spielen Kinder mit ungewöhnlichen Instrumenten und führen einen Tanz auf, den Capoeira. Doch was ist das eigentlich? "Das ist eine alte Kampfkunst aus Brasilien", erklärt Workshopleiter Christoph Brückl. "Dieser Kampf diente einst der Selbstverteidigung für die Sklaven, wurde aber als Tanz getarnt." Denn kämpfen wäre den Sklaven verboten gewesen. Die neunjährige Mathilda aus Linz ist davon begeistert: "Mir gefällt, dass in einem Tanz ein Kampf versteckt ist."

Währenddessen sitzt die siebenjährige Tamara im Seminarraum 3B im Managementzentrum auf dem Boden, nimmt ohne zu zögern eine Stabheuschrecke aus dem Terrarium und setzt sich das Tier mit der Form eines Ästchens auf den Kopf. Bei diesem Workshop kommen Fünf- bis Siebenjährige unter dem Titel "Das große Krabbeln" mit der Natur in Berührung. Bei Bastelstationen lernen sie von Insekten und ihren Aufgaben. "Insekten und Spinnen sind sehr wichtige Tiere", ist Leiterin Gabriele Kainberger überzeugt. "Sie übernehmen eine wichtige Rolle in der Natur."

Ein paar Gebäude weiter wuseln im Open Lab im Turm der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 26 junge Forscher in weißen Laborkitteln und mit Schutzbrillen bewaffnet zwischen Mikroskopen und Reagenzgläsern herum. Unter dem Titel "Reise nach Hogwarts" wandeln sie Zaubertricks von Harry Potter in chemische Experimente um. Sie kommen dank einer chemischen Formel wie durch ein Wunder grüne oder violette Flammen aus ihren Zauberstäben. Kursleiterin Silke Renger will ihren Studenten spielerisch die Chemie nahe bringen – und fordert sie auf, Fehler zu machen: "Erst dadurch kann man sich weiterentwickeln."

