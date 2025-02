Von der Wellblechhütte zur Forschungsstation

Am Äquator dauern Tag und Nacht exakt zwölf Stunden. Um 18 Uhr ist es in Costa Rica also stockdunkel. Wer im ländlichen Dorf La Gamba etwas vom Tag haben will, muss also früh aufstehen. Die Luft ist dann schwül. Wenn es das Wetter gut meint, regnet es nicht. Die Bedingungen sind herausfordernd, zum Forschen allerdings sind sie ideal.