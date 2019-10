Von der Straße abgekommen: Alkolenker durchfuhr Zäune und Firmengelände

Der 22-Jährige war kurz nach 2:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Kremstal-Landesstraße (B 139) im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems in Richtung Ansfelden unterwegs. In einer starken Linkskurve kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpflock und rutschte über eine Böschung in den rechten Straßengraben. Der 22-Jährige setzte daraufhin seine Fahrt fort, krachte mit seinem Pkw durch den Zaun eines angrenzenden Firmengeländes, durchquerte das etwa 30 Meter lange Gelände, durchstieß auf der anderen Seite abermals den Zaun und fuhr über eine Böschung wieder auf die B 139 auf.

Etliche Bäume und Sträucher hatte der Alkolenker auf seiner Fahrt touchiert und zum teil stark beschädigt. Eine Anrainerin, die durch den Lärm geweckt worden war, verständigte die Polizei. Die Beamten fanden an der Unfallstelle zahlreiche Teile des Pkw und eine Kennzeichentafel.

Der beschädigte Pkw wurde daraufhin von der Polizei im Garten des Nebenwohnsitzes des jungen Mannes im Bezirk Linz Land gefunden. Der Besitzer war zuhause und gestand den Pkw gelenkt zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,72 Promille. Dem 22-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.

