So schnell kann es gehen. Seit Meinungsforscher trommeln, dass kein Thema die Österreicher derzeit mehr bewegt als der Klimaschutz, entdecken auch in Linz alle Parteien ihre grüne Seite und zeigen Herz für Natur und Umwelt. Deutlicher als je zuvor wird dies bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag im Alten Rathaus (Start 14 Uhr) – übrigens der letzten vor der Sommerpause. Da widmet sich jeder vierte Fraktionsantrag dem Thema Klimaschutz.